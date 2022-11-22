Leroy Sane'den Almanya'ya kötü haber

Antrenmanda sakatlanan Leroy Sane, Almanya'nın 2022 Dünya Kupası'nda 23 Kasım Çarşamba günü Japonya ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.



Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun dizindeki sakatlık nedeniyle Japonya karşısında forma giyemeyeceği kaydedildi.



Sane'nin Japonya karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyordu. Teknik direktör Hansi Flick'in elinde bu bölgede Serge Gnabry, Julian Brandt, Mario Götze ve Kai Havertz gibi seçenekler bulunuyor.



E Grubu'nda yer alan "Panzerler", pazar günü İspanya ile karşılaşacak.



