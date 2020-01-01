Leonardo Bonucci: 'İtalya bir kez daha ders verdi!'

İtalya Milli Takımı'nda defansın kemik isimlerinden Leonardo Bonucci, EURO 2020 zaferinin sonrasında konuştu.



Attığı gol sorulan Bonucci, "Tarihi bir gol, rüyalarımız gerçek oldu. Tüm başarı hocamızın ve takımın. İlk günden bu yana inandık. Adım adım ilerledik ve bugün de pastanın üstündeki kremayı koyduk" dedi.



Wembley'de kazanmanın duygusunu da anlatan tecrübeli oyuncu, "58 bin insanın önde kazanmak çok özel. Kupa Roma'ya gidiyor, onlar burada kalacak sandı, İngilizler adına üzgünüm. İtalya bir kez daha ders verdi" ifadelerini kullandı.



