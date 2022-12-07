Leicester'dan Fas'ın yıldızına 45 milyon Euro!

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarı finale çıkarak tarihin en büyük sürprizlerinden birine mza attı.



Afrika ekibinde forma giyen Azzedine Ounahi de performansıyla Fas'ın öne çıkan isimlerinden oldu.



PREMIER LİG YOLCUSU



L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransız ekibi Angers'ta forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için Leciester City'nin teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.



45 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI



İngiliz ekibinin bu transfer için 45 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.



BARÇA DA İLGİLENİYOR



Ayrıca 22 yaşındaki oyuncu ile Barcelona'nın da ilgilendiği kaydedildi. Manchester City'den Bernardo Silva ve İlkay Gündoğan'ı listesine alan Katalan devi bu transferleri gerçeleştiremezse Ounahi için hamle yapacağı aktarıldı.



Azzedine Ounahi, Ligue 1 ekibi Angers ile bu sezon toplamda 14 maça çıktı. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı forması giyen genç oyuncu çeyrek final dahil bütün maçlara 11'de başladı.



