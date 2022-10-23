Leandro Paredes: 'Şampiyonluğa inanamıyorum'

2022 Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'in başarılı tecrübeli orta sahası Leandro Paredes maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kupayı kazandıklarına halen inanamadığını söyleyen Paredes, "Önemli olan kupayı kazanmış olmamız. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. 4.5 senedir bu anı bekliyoruz. Hayalimiz gerçek oldu. İstediğimiz ulaştık. Çok mutluyum. Bir hayal kurmuştuk. Bu hayal gerçek oldu. Tüm ülkeye armağan ettik bu kupayı. Çok mutluyuz. Dünya Kupası'nı aldığımıza inanmak gerçekten çok zor." dedi.



Leandro Paredes, final maçının 102. dakikasında Rodrigo De Paul'un yerine oyuna dahil olmuş ve penaltı atışlarında da topu ağlara göndermeyi başarmıştı.