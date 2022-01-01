Lautaro Martinez: 'Canımız çok yandı'

2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olan Arjantin'in yıldız hücum oyuncularından Lautaro Martinez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kendileri için acı verici bir sonuç olduğunu söyleyen Martinez, "Canımız çok acıyor. Dünya Kupası'na harika bir galibiyetle başlama umudumuz vardı. Hatalarımız nedeniyle kaybettik. Detaylarda fark yaratan hatalarımız vardı. Bu hataları düzeltmeliyiz. İlk yarıda 1 golden fazla atabilirdik. Şimdi önümüzde 2 final maçı var." ifadelerini kullandı.



Arjantin, grubun bir sonraki maçında Meksika ile karşılaşacak.



