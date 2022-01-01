Lamine Yamal: ''Çok mutluyum, bu bir rüya''

İspanya Milli Takımı'nda Lamine Yamal, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Lamine Yamal: ''Çok mutluyum, bu bir rüya''
EURO 2024'te kupaya uzanan İspanya Milli Takımı'nda Lamine Yamal, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduğunu söyleyen Lamine Yamal, "Çok mutluyum, bu bir rüya. Sahip olabileceğim en güzel hediye, bu bir rüya, şimdi ailemle birlikte kutlamaya gitmek istiyorum.'' dedi.

Yıldız oyuncu ayrıca, ''Eşitliği sağladıklarında bizi büyük bir baskı altına aldılar ama bu takım, ne durumda olursak olalım, her zaman geri döner ve sonunda kazanırız. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor ve onlarla birlikte çok rahatım ve çok mutluyum." ifadelerini kullandıl.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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