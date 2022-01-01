Mutlu olduğunu söyleyen Lamine Yamal,

"Çok mutluyum, bu bir rüya. Sahip olabileceğim en güzel hediye, bu bir rüya, şimdi ailemle birlikte kutlamaya gitmek istiyorum.'' dedi.

Yıldız oyuncu ayrıca, ''Eşitliği sağladıklarında bizi büyük bir baskı altına aldılar ama bu takım, ne durumda olursak olalım, her zaman geri döner ve sonunda kazanırız. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor ve onlarla birlikte çok rahatım ve çok mutluyum." ifadelerini kullandıl.