Kylian Mbappe, finalde 3 gol atan ikinci oyuncu oldu

Fransa'nın normal süresi 2-2, uzatma devreleri 3-3 berabere biten maçta Arjantin'e penaltılar sonucu kaybettiği 2022 Dünya Kupası finalinde 3 gol kaydeden Kylian Mbappe, bir rekora ortak oldu.



Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.



Turnuvada 1966'da oynanan finalde İngiliz futbolcu Geoff Hurst, 3 kez ağları havalandırarak takımına kupayı kazandırmıştı.



