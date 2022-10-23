Kylian Mbappe, finalde 3 gol atan ikinci oyuncu oldu
Fransız yıldız Kylian Mbappe, bir Dünya Kupası finalinde 3 gol kaydeden ikinci oyuncu olmayı başardı.
Fransa'nın normal süresi 2-2, uzatma devreleri 3-3 berabere biten maçta Arjantin'e penaltılar sonucu kaybettiği 2022 Dünya Kupası finalinde 3 gol kaydeden Kylian Mbappe, bir rekora ortak oldu.
Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.
Turnuvada 1966'da oynanan finalde İngiliz futbolcu Geoff Hurst, 3 kez ağları havalandırarak takımına kupayı kazandırmıştı.
Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.
Turnuvada 1966'da oynanan finalde İngiliz futbolcu Geoff Hurst, 3 kez ağları havalandırarak takımına kupayı kazandırmıştı.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|2
|Senegal
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0