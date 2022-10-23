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Kylian Mbappe, finalde 3 gol atan ikinci oyuncu oldu

Fransız yıldız Kylian Mbappe, bir Dünya Kupası finalinde 3 gol kaydeden ikinci oyuncu olmayı başardı.

Kylian Mbappe, finalde 3 gol atan ikinci oyuncu oldu
Fransa'nın normal süresi 2-2, uzatma devreleri 3-3 berabere biten maçta Arjantin'e penaltılar sonucu kaybettiği 2022 Dünya Kupası finalinde 3 gol kaydeden Kylian Mbappe, bir rekora ortak oldu.

Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.

Turnuvada 1966'da oynanan finalde İngiliz futbolcu Geoff Hurst, 3 kez ağları havalandırarak takımına kupayı kazandırmıştı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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