Kosta Rika, umudunu diri tuttu!

Takımlar O G B M A Y Av. P 1 İspanya 1 1 0 0 7 0 7 3 2 Japonya 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Kosta Rika 2 1 0 1 1 7 -6 3 3 Almanya 1 0 0 1 1 2 -1 0

2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İspanya'ya 7-0 mağlup olan Kosta Rika ikinci maçta Japonya ile karşılaştı.Ahmad bin Ali Stadium'da oynanan maçı Kosta Rika 1-0 kazandı. İki takım adına da dengeli giden maçta 81. dakikada Keysher Fuller Kosta Rika'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol çıkmadı ve Orta Amerika ekibi karşılaşmayı 1-0 kazandı.Ayrıca Japonya-Kosta Rika maçı, 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadar ilk yarısında isabetli şut atılmayan ilk karşılaşma oldu.Kosta Rika'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutu gol oldu.Bu sonuçla Kosta Rika ve Japonya eşit puana ulaştı. Grubun diğer maçında İspanya ile Almanya karşılaşacak. Almanya'nın maçı kaybetmesi halinde tur umutları zora girecek.Japonya E Grubu'nun son maçında İspanya ile karşılaşacak. Kosta Rika ise Almanya ile karşı karşıya gelecek.