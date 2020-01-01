Kimmich: 'Saçma bir golle mağlup olduk'

Almanya'nın Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Joshua Kimmich, Toni Kroos ve Robin Gosens mücadeleyi değerlendirdi.



Fransa yenilgisi sonrası ikinci maçta turnuvanının favorilerinden biri olduklarını göstermeleri gerektiğini belirten Alman oyuncu, "Maçı domine ettik ama saçma bir golle yenildik. Daha kötü olan taraf biz değildik. 1 puan alsaydık bunu hak etmiş olurduk. Fransa turnuvanın en büyük favorisi, biz de diğer maçta favorilerden biri olduğumuzu göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.



Deneyimli isimlerden Toni Kroos ise, "Sahada yapmak istediklerimizin çoğunu yaptık. Şanssız bir gol skoru belirledi. Eğer 3 maç varsa ve ilk maçta yenildiyseniz üzerinizde baskı olması normal. Düzeltmek için çalışacağız" sözlerini kullandı.



Robin Gosens ise değerlendirmesinde, "Fransa ataklarını savunma konusunda becerimizi gösterdik. İki büyük gol şansını değerlendiremedik. Atsaydık farklı olacaktı. Can sıkıcı bir skor oldu" dedi.



