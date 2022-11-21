Kevin N'Koudou: 'Asla pes etmeyeceğiz'

Beşiktaş forması giyen ve Kamerun ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Kevin N'Koudou, ülkesinin İsviçre karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyeti TRT Spor'a değerlendirdi.



N'Koudou, "Zor bir maç olduğunu söylemeliyim. İlk yarıda, birçok pozisyon yakaladık ama sonuç alamadık. Skor üretmeden bir maçı kazanmak çok zor. İkinci yarıda üretkenliğimiz biraz azdı ve oyunun içine giremedik. Asla pes etmeyeceğiz. Grupta tehlikeli bir konumda bulunmak istemiyoruz. Savaşacağız, gruptan çıkmak istiyoruz. Güzel bir maç oldu ama daha fazlasını isterdik." dedi.



Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar için de görüşleri sorulan Kamerunlu oyuncu, "Aboubakar ile bazen anılarımızı yad ediyoruz, eğlenceli oluyor ama şu anda Kamerun'a odaklıyız." diye konuştu.



