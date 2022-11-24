Kenan Koçak'tan Dünya Kupası yorumu

A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Kenan Koçak, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bugüne kadar sahaya yansıtılan futbolu değerlendirirken, Almanya'nın Japonya'ya karşı yenilmesinin sebeplerini de açıkladı.Almanya Bundesliga 2'de 150'ye yakın karşılaşmaya teknik direktör olarak çıkan, Alman kökenli teknik adamlarla yakın arkadaşlığı bulunan Koçak,değerlendirmesinde bulundu.Arjantin'in de bu hataya düştüğünü belirten 41 yaşındaki başarılı teknik adam, Almanya-Japonya maçını şu sözlerle yorumladı:Japonya Milli Takımı ile sahaya çıkan ilk 11'de 5 oyuncu Bundesliga'da forma giyerken; kaleci Gonda, sağ bek Sakai ve sol bek Nagatomo şu an ülkesinin liginde mücadele ediyor.Almanya-Japonya maçında Japonya adına forma giyen Bundesliga oyuncuları şöyle:STOPER: Ko Itakura / MönchengladbachSTOPER: Maya Yoshida / Schalke 04ÖN LİBERO: Wataru Endo / StuttgartORTA SAHA: Tanaka / Fortuna Düsseldorf10 NUMARA: Daichi Kamada / E. FrankfurtKANAT - FORVET: Takuma Asano / Bochum / GALİBİYET GOLÜNÜ ATTIKANAT: Ritsu Doan / FreiburgDEFANS: Hiroki Ito / Stuttgart