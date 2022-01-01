Katar ve Senegal'de hedef ilk puanı almak!

Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında cuma günü Senegal ile karşı karşıya gelecek.

Katar ve Senegal'de hedef ilk puanı almak!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında cuma günü Senegal ile karşılaşacak.

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu yönetecek.

Açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

Sadio Mane'den yoksun kupada mücadele eden Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
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