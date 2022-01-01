Katar, 'kiralık' taraftar haberlerini yalanladı!

Katar 2022 Dünya Kupası Yüksek Komitesi, taraftar kiralandığı ve ödeme yapıldığı yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu.



Marca, The Sun gibi gazetelerde yer alan Pakistan'tan taraftar kiralandığı ve bunların çeşitli ülkeler için tribünde yer alacağına dair haberler üzerine Yüksek Komite, "Dünyanın dört bir yanından, birçoğu Katar'ı kendi evi yapan taraftarlar son zamanlarda Dünya Kupası atmosferine katkıda bulundular. Ülke çapında taraftar yürüyüşleri, geçit törenleri düzenlediler. Hatta, milli takımları otellerinde karşıladılar. Sosyal medyadaki çok sayıda gazeteci ve yorumcu, bunların 'gerçek' taraftar olup olmadığını sorguladı. Hem hayal kırıklığı yaratan hem de şaşırtıcı olmayan bu iddiaları tamamen reddediyoruz." açıklamasını yaptı.



"PARA TEKLİF EDİLSE GERİ ÇEVİRİRİZ"



The Guardian'a konuşan ve aslen Hindistan Keralalı olduğunu söyleyen bir futbolsever, "Hiçbirimiz para almıyoruz. Biz İngiltere taraftarıyız. En sevdiğim futbolcu Beckham'dı, şimdi ise Saka. Bize İngiltere'yi desteklememiz için para ödenmiyor. Böyle bir teklif yapılsa bile geri çevirirdik. Biz gerçek taraftarlarız. Birçoğumuz David Beckham ve Michael Owen'ı destekleyerek büyüdük. Bu takıma olan sevgimiz sorgulanamaz." dedi.



"FARKLI KUTLAMA TARZLARI VAR"



Yüksek Komite, ayrıca futbol taraftarlarının dünyanın neresinde olduklarına göre farklı kutlamalar yaptıklarını belirterek, "Katar ve dünyanın geri kalanı, birçoğu birden fazla ulusla duygusal bağlar kuran çok çeşitli futbol taraftarlarından oluşuyor. Dünyanın farklı yerlerindeki taraftarların, farklı kutlama tarzları var. Bu durum, insanların Avrupa veya Güney Amerika'daki alıştığı tarzlardan farklı olsa da futbol tutkusunun daha az olduğu anlamına gelmiyor. Bu taraftarlarla konuşan ve onlarla tanışan gazeteciler gerçekleri fark ediyor." açıklamasını yaptı.



