Katar, Dünya Kupası maçlarını Lübnan'daki fakir bölgelere taşıdı

Katar Kızılayı, Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarını izleyemeyen yüzlerce kişinin, karşılaşmaları ücretsiz izlemesine imkan sağladı.



Dünya genelinde kupa kapsamındaki maçlar çoğunlukla şifreli kanallardan yayınlanıyor. Bu nedenle turnuvanın devlet televizyonlarında ya da ücretsiz kanallarda yayınlanmadığı ülkelerde, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar, karşılaşmaları izlemekten mahrum kalıyor.



Lübnan'da da "mali ve idari zorluklar" nedeniyle 2022 Dünya Kupası maçları devlet televizyonunda yayınlanmıyor.



Bu durumu dikkate alan Katar Kızılayı, Lübnan'ın Beka vilayetinde Suriyeli mültecilerin de bulunduğu bölgelerde dünya kupası maçlarının izlenmesi için harekete geçti.



Kurumun başlattığı girişimle, şifreli kanallara abone olamayan, interneti bulunmayan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi Beka sakinlerinin de maçları izlemesine imkan sağlandı.



Katar Kızılayının Arsal kentinde büyük bir salonda hazırladığı dev ekranlarla yüzlerce Suriyeli ve Lübnanlı kupa maçlarını izleyebiliyor.



"Maddi imkansızlıklar nedeniyle birçok kişi mahrum kalacaktı"



Katar Kızılayı Temsilcisi Muhammed Kuheyl, yaptığı açıklamada, Katar Kalkınma Fonu ve Bein Sports kanalının desteğiyle bu bölgedeki insanlara maçları izleyebilme imkanının sağlandığını belirterek, "Girişim, Lübnan ve diğer bazı ülkelerde toplumların herhangi bir ayrım ya da fark gözetmeksizin bu eğlenceden pay almasını sağlama amacı taşıyor." dedi.



Arsal sakinlerinin ve Suriyeli mültecilerin maçlara büyük rağbet gösterdiğini aktaran Kuheyl, yoğun talep nedeniyle yeni bir salon daha hazırlanacağını söyledi.



Arsal Belediye Başkanı Basil el-Haciri de dünya kupası maçlarının şifreli kanallarda yayınlanması neticesinde maddi sıkıntılar nedeniyle birçok kişinin karşılaşmaları izlemekten mahrum kalma durumuyla karşılaştığına değinerek, Katar Kızılayının bu girişiminin herkese maçları izleme keyfini yaşattığını dile getirdi.



Bölgedeki Suriyeli mültecilerden Ebu Ahmed de bu sayede kupa kapsamındaki tüm maçları izleme imkanı bulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Lübnan, 2019'dan beri devam eden ekonomik kriz nedeniyle büyük sıkıntı çekiyor. Birleşmiş Milletler (BM) bağlı kurumların verilerine göre halkın yaklaşık yüzde 80'i yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi veriyor.



