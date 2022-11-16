Katar'da 'UltrAslan' gerçeği

Mısır, Cezayir, Suriye ve Lübnan'dan getirilip tek tip tişört giydirilen bin 500 genç, ekim ayında başlayan provalarda Katar Milli Marşı'nı ezberledi ve pankartlar, marşlar, havai fişeklerle statlarda nasıl atmosfer oluşturulacağını öğrendi. Katar Futbol Federasyonu, milli takımın Dünya Kupası'nda oynadığı tüm maçlarda görev yapan gruba bu çalışmaları karşılığında uçak, konaklama, maç biletleri, yemek ve para verdi.2022 Dünya Kupası'nın en çok dikkat çeken görüntülerinden biri, ev sahibi Katar Milli Takımı'nın oynadığı maçlarda büyük coşkuyla tezahürat yapan ve blok halinde hareket eden binlerce bordo tişörtlü taraftar olmuştu. New York Times gazetesi bu taraftarlar hakkında son derece ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı... Organizasyonun en mükemmel şekilde gerçekleşmesi için hiçbir masraftan kaçınmayan Katar Futbol Federasyonu, ülkede henüz olmayan 'taraftar kültürü'nü oluşturmak için Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'dan danışmanlık hizmeti aldı.İlk etapta geçtiğimiz nisan ayında Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Nejmeh Kulübü'nün tribün grubu ve üniversite öğrencileriyle temasa geçen Katar Futbol Federasyonu, ayrıca UltrAslan'dan da 2 kişiyle görüştü.Karşılıklı anlaşma sağlanmasının ardından Beyrutlu UltrAslan'lar, grubun İstanbul'da yaşayan liderlerine durumu bildirdi. Daha sonra Beyrut ve İstanbul'dan Katar'a giden UltrAslan üyesi 5 kişi, 'danışman' olarak çalışmalara başladı. UltrAslanlar, aralarında Mısır, Suriye, Cezayir, Lübnan'dan gelen gençlerin de bulunduğu bin 500 kişilik gruba 'tribünde nasıl tezahürat yapılır' dersleri verdi.Ekim ayında başlayan provalarda Katar Milli Marşı'nı ezberleyen söz konusu grup, pankartlar, marşlar ve havai fişeklerle statlarda nasıl bir atmosfer yaratılabileceğini öğrendi.Katar Futbol Federasyonu, milli takımın Dünya Kupası'nda oynadığı tüm maçlarda görev yapan gruba bu çalışmaları karşılığında uçak, konaklama, maç biletleri, Yemek ve para verdi. Katar Milli Marşı'nı kendi ülkelerinin marşıymışçasına coşkuyla söyleyen ve tribünde tek ses halinde tezahürat yapıp, aynı anda oturup kalkan ithal taraftarların en büyük üzüntüsü hiç şüphe yok ki, Katar'ın Dünya Kupası'na erkenden veda etmesi oldu.