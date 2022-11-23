Katar'da Mesut Özil'le tepki!
Almanya'nın, İspanya ile oynadığı maçta Katarlı futbolseverler, Mesut Özil fotoğrafı kullandı ve ellerini ağızlarını götürerek Almanya Milli Takımı'nı protesto etti.
Almanya'nın, İspanya ile Dünya Kupası E Grubu'nda oynadığı karşılaşmada bazı taraftarlar Mesut Özil fotoğrafları kullanarak Almanya'yı protesto etti.
Futbolseverler, Mesut Özil'in fotoğrafının yanı sıra ellerini ağızlarına götürerek Almanya'ya tepkide bulundu.
NE OLMUŞTU?
Almanya Futbol Milli Takımı, Japonya ile oynadığı Dünya Kupası'nın ilk maçında FIFA'nın OneLove pazubentlerine izin vermemesi nedeniyle seremoni esnasında ellerini ağızlarına götürerek FIFA'ya tepki göstermişti.
IRKÇILIK SONRASI BIRAKTI
Almanya Milli Takımı'nın formasını uzun yıllar giyen Mesut Özil, 2018'de yaptığı açıklamada ırkçılığa maruz kaldığını belirterek milli takım kariyerini noktalamıştı.
Futbolseverler, Mesut Özil'in fotoğrafının yanı sıra ellerini ağızlarına götürerek Almanya'ya tepkide bulundu.
NE OLMUŞTU?
Almanya Futbol Milli Takımı, Japonya ile oynadığı Dünya Kupası'nın ilk maçında FIFA'nın OneLove pazubentlerine izin vermemesi nedeniyle seremoni esnasında ellerini ağızlarına götürerek FIFA'ya tepki göstermişti.
IRKÇILIK SONRASI BIRAKTI
Almanya Milli Takımı'nın formasını uzun yıllar giyen Mesut Özil, 2018'de yaptığı açıklamada ırkçılığa maruz kaldığını belirterek milli takım kariyerini noktalamıştı.
Reklam
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|Ekvador
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|3
|Senegal
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Katar
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0