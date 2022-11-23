Katar'da Mesut Özil'le tepki!

Almanya'nın, İspanya ile oynadığı maçta Katarlı futbolseverler, Mesut Özil fotoğrafı kullandı ve ellerini ağızlarını götürerek Almanya Milli Takımı'nı protesto etti.

Katar'da Mesut Özil'le tepki!
Almanya'nın, İspanya ile Dünya Kupası E Grubu'nda oynadığı karşılaşmada bazı taraftarlar Mesut Özil fotoğrafları kullanarak Almanya'yı protesto etti.

Futbolseverler, Mesut Özil'in fotoğrafının yanı sıra ellerini ağızlarına götürerek Almanya'ya tepkide bulundu.

NE OLMUŞTU?

Almanya Futbol Milli Takımı, Japonya ile oynadığı Dünya Kupası'nın ilk maçında FIFA'nın OneLove pazubentlerine izin vermemesi nedeniyle seremoni esnasında ellerini ağızlarına götürerek FIFA'ya tepki göstermişti.

IRKÇILIK SONRASI BIRAKTI

Almanya Milli Takımı'nın formasını uzun yıllar giyen Mesut Özil, 2018'de yaptığı açıklamada ırkçılığa maruz kaldığını belirterek milli takım kariyerini noktalamıştı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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