Katar, 974 Stadı'na veda ediyor

Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek 974 konteynerden inşa edilen ve Dünya Kupası'nın ardından sökülecek Stadyum 974'e taraftarlar veda ediyor.



Dünya Kupası'nda oynanan 7 maça ev sahipliği yapan ve taraftarların en sevdiği statlardan olan Stadyum 974, artık maç oynanmayacak olmasına karşın taraftarların uğrak noktalarının başında geliyor.



Taraftarlar, Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1 mağlup ettiği son 16 turu karşılaşmasıyla kapılarını kapatan Stadyum 974'ün önünde fotoğraf ve video çekmek için gün boyu stadı ziyaret ediyor. Fotoğraf için en çok tercih edilen noktalar ise stat dışında bulunan ve aynı zamanda Katar'ın ülke telefon kodu da olan 974 yazılı sarı konteyner, dünya kupasının dev maketi ve stadyumun adının yazılı olduğu bölüm.



Yalnızca Katarlılar değil, birçok farklı ülke bayrağı ve formasıyla gelen taraftar da bu farklı stadyum sökülüp kaldırılmadan önce fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.



İngiliz-İspanyol ortaklığı tarafından inşa edilen iki katlı stadyum, Dünya Kupası tarihinin ilk sökülebilir tesisi olmasıyla da tarihe geçti.



Katar'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan statlar içinde klima olmayan tek stadyum olan 974, sürdürülebilir özelliğiyle de dikkat çekiyor.



Yarın bir defileye de ev sahipliği yapacak stadyum, söküldükten sonra Tunus'a gönderilecek ve Safakes şehrinde yeniden inşa edilecek.



Farklı bir tezahürat alışkanlığı getirdi



Konteynerlerden inşa edilen stadyum, farklı görüntüsü ve yapısıyla taraftarların tezahürat şekillerine de katkıda bulundu.



Konteynerlerden çıkan sesler nedeniyle ayaklarını yere vuran taraftarlar, hem stadyumu salladı hem de konteynerlerden çıkan seslerle atmosferi farklılaştırdı.



Yedi maça ev sahipliği yaptı



Stadyum 974'te 6'sı grup olmak üzere toplam 7 maç oynandı.



Seyirci kapasitesi 44 bin 89 olan, neredeyse tüm maçların kapalı gişe oynandığı Stadyum 974'te oynanan 7 karşılaşmada 21 gol atıldı ve maç başına 3 gol ortalaması yakalandı.



Stadyum 974'te oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:



Meksika-Polonya: 0-0



Portekiz-Gana: 3-2



Fransa-Danimarka: 2-1



Brezilya-İsviçre: 1-0



Polonya-Arjantin: 0-2



Sırbistan-İsviçre: 2-3



Brezilya-Güney Kore: 4-1



