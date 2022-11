Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazır

2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayımın başladığı Katar'da sokaklar katılımcı ülkelerin bayraklarıyla donatıldı.Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandığı 2010'dan bu yana yoğun bir çalışma içine giren Katar'da hazırlıklar tamamlandı.Tüm detayların düşünüldüğü organizasyonun ilk maçında yarın saat 19.00'da ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Turnuva 18 Aralık'taki final karşılaşmasıyla sona erecek.Katar 2022 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi, yaptığı açıklamada, turnuvaya her bakımdan hazır olduklarını bildirdi.Katar'ın 90'dan fazla mevkide toplu etkinliklere hazır olduğunu açıklayan Komite, organizasyonu takip etmek için 12 bin 300 medya profesyonelinin ülkeye gelmesinin beklendiğini aktardı.Komitenin açıklamasında ayrıca yüzde 89'u Katar'dan, yüzde 11'i de dünyanın farklı bölgelerinden 20 bin gönüllünün turnuvaya hizmet etmeye hazır olduğuna işaret edildi.Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği hakkı elde etmesinin üzerinden geçen 12 yılda yerel ve modern kültürün bir araya getirildiği, yenilikçi tasarımlara sahip, güneş enerjisiyle çalışan ve aynı zamanda soğutma teknolojisiyle donatılmış 8 stadyum inşa etti.Katar'daki turnuva, maçların oynanacağı stadyumların yakınlığıyla da dikkati çekiyor. Bu durum futbolseverlerin bir günde birden fazla maçı takip etmesine olanak sağlayacak.60 bin kişilik Al Bayt Stadı, bölge halkının yüzyıllardır kullandığı geleneksel çadırlardan esinlenilerek tasarlandı.Ülkenin en kuzeyinde ve başkent Doha'ya 35 kilometre mesafede bulunan Al Bayt Stadı, Katar ile Ekvador arasında 20 Kasım'da oynanacak açılış maçında dünyayı selamlayacak.Final maçına ev sahipliği yapacak 80 bin seyirci kapasiteli Lusail Stadı ise Doha'nın 20 kilometre kuzeyinde yer alıyor.Mimarisinde çevresindeki çöllerde oluşan kum tepelerini yansıtan ve ülkenin farklı özelliklerini tasvir eden geometrik desenleri barındıran Ahmed Bin Ali Stadı, 40 bin kişilik kapasiteye sahip.Başkent Doha'ya 20 kilometreden az bir mesafede yer alan Al Janoub Stadı da 40 bin kişinin karşılaşma izleyebileceği şekilde tasarlandı. Stad, El-Vekra kentinin balıkçılık ve inci dalışı geçmişinden esinlenilerek inşa edildi.Dünya Kupası maçlarının oynanacağı bir diğer stat, Doha merkezinin 12 kilometre güneyindeki Al Thumama bölgesinde yer alan, kültür ve geleneklerden ilham alarak yapılan 40 bin seyirci kapasiteli Al Thumama Stadyumu.Doha merkezinin 7 kilometre kuzeybatısındaki El-Reyyan bölgesinde konumlanan Education City Stadı da 40 bin seyirci kapasitesine sahip.Doha'nın 11 kilometre batısındaki Aspire Bölgesi'nde yer alan, modern teknoloji ve yerli mirasın harmanlandığı 40 bin seyirci kapasiteli Uluslararası Halife Stadı, Katar spor tarihinin simge yapısı olarak biliniyor. 1976'da inşa edilen ve birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan stat, yeniden düzenlenerek Dünya Kupası'na uygun hale getirildi.Katar'ın Dünya Kupası için inşa ettiği son stadyum ise, Doha merkezinin 10 kilometre doğusunda yer alan Stat 974. Ülkenin denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek tasarlanan Stat 974, Dünya Kupası tarihinin ilk sökülebilir tesisi olmasıyla da tarihe geçti.Şampiyona süresince ziyaretçiler için ülke genelinde çeşitli etkinlikler hazırlandı. Bu kapsamda "FIFA Taraftarları" adı altında düzenlenen etkinlikte her gün 40 bin kişi dev ekranlarda Dünya Kupası maçlarını izleyebilecek.Doha'da festival alanı olarak belirlenen El-Bida Bahçesi'nde uluslararası sanatçılar turnuva boyunca çeşitli konserler verecek.Ayrıca şampiyona süresince Sheraton Bahçesi'nden İslam Sanatları Müzesi'ne dek 6 kilometrelik Korniş Yolu üzerinde gezici gösterilerde çeşitli sanat etkinlikleri ve karnavallar düzenlenecek.Yine "Katar'a Hoş Geldiniz" programı çerçevesinde FIFA ziyaretçilerine su oyunları havai fişek gösterileri eşliğinde Katar 2022 Resmi Albümü'nden seçme müzik sunumları yapılacak.Başkent Doha'nın kuzeyindeki Lusail kenti de etkinlik merkezlerinden birini oluşturuyor. Burada her biri 15 bin kişi kapasiteli Arkadia ve Arafia etkinlik alanlarında müzik konserleri düzenlenecek.Taraftarlar, her stadyumun çevresinde 21 ayrı noktada 6 binden fazla kültür, sanat ve eğlence etkinliklerine katılabilecek.Taraftarların statlara ulaşımı Katar'daki hazırlıkların temelini oluşturuyor.Dünya Kupası için Katar'a gelen ziyaretçiler, cep telefonlarına indirdikleri "Hayya to Qatar 2022" özel uygulamasıyla tüm ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.Doha metrosu da Dünya Kupası hazırlıklarında en önemli projeler arasında yer aldı. Doha'daki 5 stadyumu birbirine bağlayan metro istasyonlarıyla ulaşım olabildiğince kolaylaştırıldı.Ayrıca tren istasyonlarındaki otobüsler de yeşil sahalara ulaşımda önemli rol oynayacak.Katar Ulaştırma Şirketi Mowasalat/Karwa tarafından yapılan açıklamada, yüzde 25'i elektrikli olmak üzere 4 bin otobüsün ulaşım için hazırlandığı, ayrıca 800 taksi ve 1300 ekonomik taksinin de bunlara katıldığı bildirildi.Karşılaşmalar sırasında ulaşımı kolay hale getirmek için toplam 14 bin kişinin istihdam edildiği ve sahalar, oteller, eğlence merkezleri ve çeşitli noktalara ulaşmak üzere 300'den fazla güzergah oluşturulduğu kaydedildi.Organizasyonun en önemli ayaklarından biri de konaklama. Turnuva boyunca Katar'da 1 milyon 200 bin kişinin konaklaması bekleniyor.Katar Projeler Yüksek Komisyonu, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında alternatif konaklama imkanları oluşturdu.Geliştirilen projeler kapsamında farklı kategorilerdeki otellerin yanı sıra villalar, daireler, yüzen oteller, kabinler ve hazır kamp çadırları da eski konaklama merkezlerine eklendi.Katar'a gelecek taraftarların konaklamalarını sağlayacak oda sayısının 130 bin olduğu kaydedildi.Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, taraftarlara hizmet vermek üzere maçların yapılacağı bölgelerde 2 bin çadır ve 8 bin kabinin de hazır olduğu belirtildi.Ayrıca taraftarlara şampiyona boyunca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından çoklu vize imkanı sağlandı. Böylece maçları izleyen taraftarlar bu ülkelere gidip oralarda da konaklama imkanına sahip olabilecek.Buna ek olarak şampiyona boyunca Suudi Arabistan'ın Cidde ve Riyad kentlerinden Doha'ya günlük 40 uçak seferi düzenlenecek. Suudi Arabistan Milli Takımı'nın maçlarının olduğu günlerde ise sefer sayısı 60'a yükseltilecek.Öte yandan Katar ile Suudi Arabistan arasındaki Selva Sınır Kapısı, Dünya Kupası taraftarlarının kara yolu üzerinden geliş gidişlerini sağlamak üzere hazır hale getirildi. Buradan günlük 24 bin araç giriş yapabilecek.Uluslararası ulaşım için ayrıca Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman hava yolları şirketlerinin yanı sıra Fly Dubai, 20 Kasım'dan itibaren ülkeye günlük 167 sefer düzenleyecek.