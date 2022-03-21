Kanada, Süper Lig'den 3 ismi kadroya çağırdı

Beşiktaş'tan Cyle Larin ve Atiba Hutchinson ile Hataysporlu Sam Adekugbe Kanada Milli Takım kadrosuna davet edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kanada, Süper Lig'den 3 ismi kadroya çağırdı
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21 Mart 2022 03:41
Dünya Kupası Elemeleri Kuzey ve Orta Amerika grubunun lideri olan Kanada, Süper Lig'den 3 ismi kadrosuna davet etti.

Kanada Milli Takımı'na Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'in yanı sıra Hatayspor'dan Sam Adekugbe davet edildi.

Ülkesinin en fazla Milli formayı giyen ismi olan Atiba Hutchinson'un yanı sıra Kanada Milli Takımı'nın en golcü ismi olan Larin, 25 Mart'taki Kosta Rika, 27 Mart'taki Jamaika ve 31 Mart'taki Panama maçlarında yine takımlarının en önemli isimleri olacak.

Grupta oynanan 11 maç sonunda liderliği elinde bulunduran Kanada, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na gitmek için büyük avantaj yakalamış durumda.

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