X

Kamerun'da Andre Onana krizi!

Dünya Kupası G Grubun'da mücadele eden Kamerun'da Andre Onana krizi yaşanıyor.

Kamerun'da Andre Onana krizi!
2022 Dünya Kupası G Grubu'nda mücadele eden Kamerun'da kaleci Andre Onana ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Camfoot'un haberine göre Andre Onana, Kamerun'un kamp yaptığı merkezden gönderildi. Bu kararın yıldız oyuncunun disiplinsiz hareketleri sebebiyle alındığı belirtildi.

Teknik Direktörlüğünü Rigobert Song'un yaptığı Kamerun, gruptaki ilk maçta İsviçre'ye 1-0 yenilmişti. O maçta kaleyi Andre Onana korumuştu.

Kamerun'un Sırbistan ile oynaycağı maçta kaleyi Epassy koruyacak.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
Son Dakika Haberleri
Kamerun
Kamerun'da Andre Onana krizi!
2022 FIFA Dünya Kupası
2022 FIFA Dünya Kupası'nda günün menüsü
Hakimi:
Hakimi: "Belçika galibiyeti güvenimizi tazeledi"
Fas galibiyeti sonrası olay çıktı!
Fas galibiyeti sonrası olay çıktı!
Katar
Katar'da Mesut Özil'le tepki!