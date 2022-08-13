Kamerun'da Andre Onana krizi!

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda mücadele eden Kamerun'da kaleci Andre Onana ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



Camfoot'un haberine göre Andre Onana, Kamerun'un kamp yaptığı merkezden gönderildi. Bu kararın yıldız oyuncunun disiplinsiz hareketleri sebebiyle alındığı belirtildi.



Teknik Direktörlüğünü Rigobert Song'un yaptığı Kamerun, gruptaki ilk maçta İsviçre'ye 1-0 yenilmişti. O maçta kaleyi Andre Onana korumuştu.



Kamerun'un Sırbistan ile oynaycağı maçta kaleyi Epassy koruyacak.



