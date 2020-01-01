Kaan Ayhan: 'Grup lideri olmak istiyoruz!'

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve Mert Müldür Antalya'ya geldi.



İtalyan ekibi Sassuolo'da kariyerini sürdüren oyunculardan Kaan Ayhan, EURO 2020 ile ilgili, "Ülkemizi Avrupa şampiyonasında temsil etmek, gurur verici bir duygu. Öncelikle kampta iyi hazırlanıp inşallah iyi bir Avrupa Şampiyonası geçireceğimizi umut ediyoruz." şeklinde konuştu.



Kaan, İtalya maçının kendisi için özel olduğunu aktararak, "Grubun benim için en önemli maçı. Takım olarak da o maç en zor maç olacak. O yüzden iyi hazırlanmak istiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle başarılı bir şekilde Bakü'ye gideriz." ifadelerini kullandı.



"Daha Londra için önümüzde uzun bir yol var." sözlerini kullanan milli futbolcu, "Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak, mümkünse grup lideri olarak çıkıp şansımızı Londra için yükseltmek istiyoruz. İnşallah başarırız. Bugün Antalya'ya geldik, iyi bir kamp geçirip Almanya'ya gitmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Kaan, İtalya'daki ilk yılı hakkında ise, "Sezon iyi başladı benim için. İlk gittiğimde hemen ilk 11'e gireceğimi umut etmedim, yavaş yavaş ilk 11'e gireceğimi düşündüm. Sonradan biraz daha az oynamaya başladım ama şimdi nihayet sezon bitti. İnşallah önce Avrupa Şampiyonası'nda sonra da ligde güzel bir sezon geçiririm." değerlendirmesinde bulundu.



