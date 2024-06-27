Kaan Ayhan: "Daha yolumuz uzun"
A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Çekya karşılaşmasının ardından konuştu.
A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Çekya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Kaan Ayhan, "Hepimiz çok mutluyuz. Soyunma odasında bayağı bir kutladık. Ama daha yolumuz uzun, işimiz var. Olumlu bir gün oldu. Olumsuz şeyler de vardı. Onun analizini yapmamız gerekiyor. Zorlandık ama takım gereken mücadeleyi gösterdi. Psikolojik açıdan da baskı vardı 1-1'den sonra. Ama önemli olan böyle zor durumlarda oyundan düşmemek." dedi.
A Milli Takım'da santrfor konusundaki eleştiriler ile ilgili soruya cevap veren Kaan Ayhan, "Bunu biz de konuşuyoruz saha içinde ve idmanlarda. Ama sonuçta hepimizin hocayla birlikte uyguladığımız bir taktik var. Maça uygun görülen bir taktik var. Hocamıza da güveniyoruz. Hazır oyuncular sonradan girip değiştirdiğinde hocayı da baskı altına alıyor. Şu anda tehlikeli alanlara giriyorum ama hoca o konuda rahat. Bizimle açık konuşuyor. Altını çizmek istiyorum, son maçtan sonra hepimiz üzüldük. Bizim grup olarak herkese ihtiyacımız var. Herkesin de desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.
Deneyimli orta saha oyuncusu son olarak, "Bu saatten sonra final maçları geliyor. O yüzden inşallah daha da cesur bir milli takım görürüz. İkinci yarıda zorlandık ama gruptan çıktık. Buradan ayrılmak istemiyoruz." açıklamasında bulundu.
Kaan Ayhan, "Hepimiz çok mutluyuz. Soyunma odasında bayağı bir kutladık. Ama daha yolumuz uzun, işimiz var. Olumlu bir gün oldu. Olumsuz şeyler de vardı. Onun analizini yapmamız gerekiyor. Zorlandık ama takım gereken mücadeleyi gösterdi. Psikolojik açıdan da baskı vardı 1-1'den sonra. Ama önemli olan böyle zor durumlarda oyundan düşmemek." dedi.
A Milli Takım'da santrfor konusundaki eleştiriler ile ilgili soruya cevap veren Kaan Ayhan, "Bunu biz de konuşuyoruz saha içinde ve idmanlarda. Ama sonuçta hepimizin hocayla birlikte uyguladığımız bir taktik var. Maça uygun görülen bir taktik var. Hocamıza da güveniyoruz. Hazır oyuncular sonradan girip değiştirdiğinde hocayı da baskı altına alıyor. Şu anda tehlikeli alanlara giriyorum ama hoca o konuda rahat. Bizimle açık konuşuyor. Altını çizmek istiyorum, son maçtan sonra hepimiz üzüldük. Bizim grup olarak herkese ihtiyacımız var. Herkesin de desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.
Deneyimli orta saha oyuncusu son olarak, "Bu saatten sonra final maçları geliyor. O yüzden inşallah daha da cesur bir milli takım görürüz. İkinci yarıda zorlandık ama gruptan çıktık. Buradan ayrılmak istemiyoruz." açıklamasında bulundu.
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