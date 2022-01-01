Julian Nagelsmann: "VAR, sporu adil hale getiriyor''

Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, Danimarka maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Julian Nagelsmann: 'VAR, sporu adil hale getiriyor''
Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, EURO 2024'te 2-0 kazanılan Danimarka maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Julian Nagelsmann, ''Tuhaf bir nakavt maçıydı. Turnuvanın ilk 20 dakikası şu ana kadarki en iyi dakikalarımızdı.'' dedi.

Sözlerine devam eden Nagelsmann, ''Daha sonra küçük bir mola verdik. Yağmur molasının ardından bazı değişiklikler yaptık ve yine daha iyi savunma yaptık. Ekibe hâlâ yüzde 100 çalışmadığımız aşamaların olduğunu söyledik. Daha sabırlı kalmalı ve iyi anlarımızı beklemeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

Nagelsmann, VAR'la ilgili de konuşarak, "VAR, sporu biraz daha adil hale getiriyor." yorumunu yaptı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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