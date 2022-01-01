Jude Bellingham: ''Böyle kaybetmek kalp kırıcı''

Bellingham, "Son dönemde çok fazla fedakarlık yaptık. Bugünlerde çılgın bir fikstür var ve sezonun sonunda son bir turnuva için bir araya gelmek insanları fazla zorluyor, zihinsel ve fiziksel olarak aşırı yorgun düşüyorsunuz. Ancak, ülkemiz için her şeyimizi verdik. Bu şekilde kaybetmek gerçekten çok acımasızca.'' dedi.

Maçı değerlendiren Bellingham, ''Muhtemelen en iyi oyunumuzu oynamadık ama kesinlikle iyi olduğumuz bazı anlar vardı. Beraberlik golünden sonra oyuna geri döndük ve sonra geç gelen golle yenilmek kalp kırıcı. Hepimiz tarih yazmaktan ve İngiltere halkını gururlandırmaktan başka bir şey istemedik. Bunu başaramadık. Bunun sebepleri var ve takım olarak bunu analiz edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Yıldız isim son olarak, ''Hala genç bir takımız ama bu yenilgi gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Çünkü bir noktada kupa kazanmak zorundayız ama bu turnuvadan ileriye dönük olarak çıkarabileceğimiz deneyimler ve şeyler var. Her şeye olumsuz bakarsanız hiçbir şey değişmez, bu yüzden olumlu ve olumsuz yanları bir arada değerlendirip bir gün İngiltere'yi şampiyonluğa taşıyacak bir yol bulmamız çok önemli." dedi.