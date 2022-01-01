Jude Belingham: ''Ollie Watkins'e minnettarım''

EURO 2024'te finale yükselen İngiltere Milli Takımı'nda yıldız oyuncu Jude Bellingham, Hollanda maçının ardından açıklama yaptı.



Bellingham maçla ilgili, "Buraya, beni olduğum adama ve oyuncuya dönüştürmeye yardımcı olan bu stada geri dönmek benim için gerçekten çok güzel ve özel. Bir yol bulduk ve bugün Ollie geldi, golünü attı. Ona gerçekten minnettarım. Yarım saat daha oynayamazdım.'' dedi.



Sözlerine devam eden yıldız isim, "İyi oynamadığımızda eleştiriler alacağız ama buna karşı direnç geliştirmemiz ve bir araya gelerek bu maçları kazanmamız önemli. Bu anlar harika, bizi takım ve aile olarak bir araya getiriyor. Bu anlar bizi birbirimize daha da yaklaştırıyor ve artık finale kaldık.'' ifadelerini kullandı.



Ollie Watkis'in performansıyla ilgili konuşan Bellingham, "Ollie Watkins geldi ve fırsatını değerlendirdi. Onun için heyecanlanıyorum. Her maça kulübünüzdeki gibi başlamıyorsunuz ve bu çok zor bir durum.'' yorumunu yaptı.



Bellingham son olarak, "İspanya muhteşem görünüyordu, gerçekten iyi görünüyorlar. Oturup nasıl oynadıklarını analiz edeceğiz.'' sözlerini sarf etti.



