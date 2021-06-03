Joshua Kimmich: '2018'de daha iyiydik'

Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Joshua Kimmich, EURO 2020 öncesi Almanya'dan Spox'a konuştu.



İşte Kimmich'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"Danimarka'ya karşı olan milli maçta Leroy Sane ile bir tartışma yaşadınız. Bu tür küçük anlaşmazlıklar hala devam ediyor mu?"



- Dürüst olmak gerekirse, bunu bir anlaşmazlık olarak bile görmedim. Benim hissettiğim acil bir durumdu. Ben farklı, Leroy farklı bir şey düşünüyordu. Genel olarak böyle şeyler sahada çok olur. Ben sadece iletişim söz konusuysa daha da iyiye gidebileceğimizi düşünüyorum. Leroy çok özel bir oyuncu. O inanılmaz kaliteli ve özellikle büyük maçlarda bizi taşıyabilir. Bu yüzden Leroy'dan çok umutluyuz.



"2018'DEKİ TAKIMIMIZ DAHA İYİYDİ"



"Avrupa Şampiyonası'nda neler bekliyorsun? Fransa ya da İngiltere gibi olağan şüphelilerin yanında kim favori olarak ortaya çıkıyor?"



- Söylemesi zor. Bence şampiyonluk potansiyeline sahip birçok takım var. Son yıllarda, Almanya olarak şampiyonluk potansiyelini taşıyamadık. Ancak potansiyel sadece bir teoridir. 2018'da çok fazla potansiyelimiz vardı. Sonuç olarak, bir takım olarak daha da iyi bir yaklaşımımız var. Bence bir şeyler mümkün. Ben EURO 2020'ye çok olumlu bakıyorum.



"Takım arkadaşın Javi Martinez seni '6 numara olarak dünyanın iyisi' olarak tanımladı. Bu övgüyü nasıl değerlendiriyorsun?"



- Böyle bir şey durmak güzel. Böyle bir şey söyleyen kişinin haklı çıkması için daha da motive oluyorum.



"BAYERN'DE BÖYLE OLMAMALI"



"26 yaşındasın ve sence gelişimin durdu mu? Yoksa hala bir şeyler gelişiyor mu?"



- Bence ileriye doğru birkaç adım daha atabilirim. Tabii ki FC Bayern'in yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann'ı da dört gözle bekliyorum. Çünkü yeni şeyler öğrenme imkanım olacak. Bayern'deki altı yıl boyunca birçok teknik direktörüm oldu. Aslında Bayern'de bu kadar çok değişim olmamalı. Yeni teknik direktör Nagelsmann ile birlikte daha uzun vadeli bir ilişki olacağını düşünüyorum. Henüz potansiyelime ulaşamadım bence. Hala çok şey mümkün.



"Julian Nagelsmann, seni dünyanın en iyilerinden biri yapabilir mi?"



- Ben sahaya çıkan ve 'Benim büyük hedeflerim var' diyen biri değilim. Benim için en önemli şey takımımın maç kazanması. Bir takım olarak başarılı olmak. Özellikle milli takımla ilgili büyük düşüncelerim var. Geçen yıl Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Ancak Almanya formasıyla Konfederasyon Kupası dışında bir şey kazanamadım. Benim kariyerimdeki en büyük hedef Almanya formasıyla büyük bir turnuva kazanmak.



"ALMANYA'NIN GOSENS'LERE İHTİYACI VAR"



"Robin Gosens gibi takım oyuncularının da olması sana yardımcı oluyor mu?"



- Robin'in iyi bir zihniyeti var, bu dorğu. Antrenmanlarda ve maçlarda hep elinden gelenin tamamını sahaya veriyor. Sahip olduğu her şeyle mücadele ediyor. Bu bizim için çok iyi. Sıcak olan ve diğer oyunculara yardım eden, iletişim kuran ve takım için her şeyini verenlere Almanya'nın çok ihtiyacı var.



