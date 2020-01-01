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Jose Mourinho: "Rahat bırakın demek istiyorum"

Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, teknik direktörlerin üstündeki baskıya değindi.

Jose Mourinho: 'Rahat bırakın demek istiyorum'
Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, EURO 2020'de teknik direktörler üzerindeki baskıdan bahsederken yaşadıklarına değindi.

Taraftarların baskısının yorucu olabildiğini belirten Portekizli teknik adam, "Teknik direktörün iki telefonu vardır, biri hep kapalıdır, diğeri ise aile ve arkadaşlar içindir, futbol konuşmayanlar için. Bir benzin istasyonuna gittiğinde sana onu oynatma, bunu oynat derler, o anda 'Beni rahat bırakın' demek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Önemli maçlar öncesinde bir teknik direktörün kabuğuna çekildiğini belirten Mourinho, "Her yerde baskı olur, yalnız bir hayvana dönersin. Sokakta yürüyemezsin, alışveriş yapamazsın, bir şey okuyamazsın, televizyon izleyemezsin, radyoyu açamazsın" dedi.

Jose Mourinho ayrıca, Roma'nın başına geçtiği için mutlu olduğunu ve tek hedefinin başarılara ulaşmak olduğunu ekledi.

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