Jose Fonte: "Cristiano Ronaldo 2024 Almanya'da da oynar"

38 yaşındaki deneyimli stoper Jose Fonte, Portekiz'den takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun 2022 Katar'dan sonra 2024'teki Avrupa Şampiyonası'nda da oynayabileceğini söyledi.

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Jose Fonte: 'Cristiano Ronaldo 2024 Almanya'da da oynar'
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01 Nisan 2022 02:12
Portekizli stoper Jose Fonte, 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun 2024'teki Avrupa Şampiyonası'nda sahada olacağına inandığını belirtti.

Fonte yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'nun fiziksel olarak kendisini çok iyi hissettiğini ancak emeklilik konusunda aklında ne olduğunu kimsenin bilmediğini belirterek, "Geleceğine sadece kendisi karar verebilir. Sadece 2022 Katar'da değil, 2024'te Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda da sahada olacağına inanıyorum" sözlerini kullandı.

38 yaşındaki Jose Fonte, Sporting Lizbon altyapısında Cristiano Ronaldo'yla bir dönem takım arkadaşlığı yapmıştı.

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