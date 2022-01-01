Jorge Jesus'un Portekiz'e hediyesi: Gonçalo Ramos

Portekiz, Dünya Kupası'nda İsviçre'yi 6-1'lik skorla geçerken Gonçalo Ramos performansıyla büyüledi.



Cristiano Ronaldo'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkan Ramos, İsviçre maçında hem hat-trick hem de asist yaptı. Yıldız oyuncunun kariyerindeki Jorge Jesus detayı gözlerden kaçmadı.



JORGE JESUS; BULDU, ÇIKARDI, YILDIZ YAPTI



Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Benfica'yı çalıştıran Jorge Jesus, Portekiz ekibindeki son döneminde Gonçalo Ramos'a elini değmişti.



Ramos henüz 19 yaşındayken, şimdilerde Fenerbahçe Teknik Direktör'ü olan Jesus, başarılı futbolcuyu 12 maçta sahaya çıkarmış ve 4 gol kaydettirmişti. Jesus, 2021-2022 sezonunda çalıştığı yarım dönemde ise tam 22 resmi maçta Ramos'a görev vermişti.



Ünlü futbolcu, teknik adamın ayrılmasından sonra takımda kalmaya devam etti ve o sezon içerisinde 46 resmi karşılaşmada görev yaparak 8 gol, 4 asistlik bir katkı verdi.



