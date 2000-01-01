AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

İzlanda, İsrail'i deplasmanda gole boğdu

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off B Grubu yarı final maçında İzlanda deplasmanda İsrail'i 4-1 yenerek finale yükseldi.

İzlanda, İsrail'i deplasmanda gole boğdu
Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off B Grubu yarı final maçında Alon Hazan'ın ekibi İsrail ile Age Hareide'nin yönetimindeki İzlanda karşı karşıya geldi.

Szusza Ferenc Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İzlanda 4-1 kazanırken goller; 39, 83 ve 87. dakikalarda Albert Gudmunsson, 42. dakikada ise Arnor Traustason'dan geldi. Ev sahibi İsrail'in tek golünü ise 31. dakikada penaltıdan Eran Zahavi kaydetti.

İsrail'de Roy Revivo 73. dakikada kırmızı kart görürken, Eran Zahavi 80. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte finale yükselen İzlanda finalde Ukrayna ile karşılaşacak.

Ukrayna-İzlanda maçının galibi EURO 2024'te Belçika, Slovakya ve Romanya'nın yer aldığı E Grubu'na düşecek.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
UEFA'dan EURO için yeni karar! 32 takım...
UEFA'dan TFF'nin "Sunduğun Gol Olsun" projesine ödül
Sporda İtalyanlar bu yaza damgasını vurdu
EURO 2020 final günü çıkan olaylara inceleme başlatıldı
Roberto Carlos'a göre EURO 2020'nin en iyisi Luke Shaw
İtalya'da Kovid-19 artışında EURO2020 şüphesi
İngiltere Rashford'a destek için toplandı
Spor dünyasından ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek
Şampiyonluk, İtalya ekonomisine 4 milyar avro değer katacak
Donnarumma: "Kazandığımızı fark etmedim"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play