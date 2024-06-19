İtalya, üst turu 90+8'de aldı!

EURO 2024 B Grubu üçüncü maçında İtalya ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı. İtalya ikinci sırada gruptan çıktı. Hırvatistan turnuvaya devam etme şansını mucizelere bıraktı.



Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçta Hırvatistan kaptanı Luka Modric, 54. dakikada penaltı kaçırırken, 55. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve takımına galibiyeti getirdi.



İtalya'ya üst turu getiren golü ise 90+8'de Zaccagni kaydetti.



38 yaşındaki Luka Modric, bu golle birlikte Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı golcüsü oldu.



Hırvatistan'da Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic 90 dakika sahada kalırken kalesine isabet eden 3 şutun 2'sinde başarılı oldu.



Bu sonuçla birlikte 4 puana ulaşan İtalya grubu ikinci sırada tamamlayıp son 16'ya yükselirken, 2 puanda kalan Hırvatlar, kalan maçlarda alınan sonuçlara göre en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeyi bekleyecek. Slovenya'nın İngiltere'ye 4 farklı yenilmemesi durumunda Hırvatistan turnuvaya veda edecek.



İtalya son 16 turunda İsviçre ile eşleşmiş oldu.



B Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde;



1- İspanya (9)

2- İtalya (4)

3- Hırvatistan (2)

4- Arnavutluk (1)



MAÇTAN DAKİKALAR



54. dakikada Hırvatistan penaltı kaçırdı. VAR incelemesinin ardından topun ceza sahasında Frattesi'nin eline değdiğini tespit eden hakem Makkelie, beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Modric'in vuruşunda kaleci Donnarumma, yerden soluna gelen topu çıkarmayı başardı.



55. dakikada Hırvatistan golü buldu. Sucic'in sağ kanattan yaptığı ortada kale sahası önündeki Budimir'in vuruşunda top Donnarumma'dan döndü. Modric, kaleciden seken topu filelere göndererek Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi.



90+8. dakikada İtalya eşitliği yakaladı. Calafiori, ceza sahasının solundaki Zaccagni'ye pasını verdi. Zaccagni'nin plase vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-1.





Stat: Leipzig



Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)



Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric (Dk. 80 Majer), Brozovic, Kovacic (Dk. 70 Ivanusec), Sucic (Dk. 70 Perisic), Mario Pasalic (Dk. 46 Budimir), Kramaric (Dk. 90 Juranovic)



İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian (Dk. 81 Zaccagni), Jorginho (Dk. 81 Fagioli), Barella, Raspadori (Dk. 75 Scamacca), Pellegrini (Dk. 46 Frattesi), Dimarco (Dk. 57 Chiesa), Retegui



Goller: Dk. 55 Modric (Hırvatistan), Dk. 90+8 Zaccagni (İtalya)



Sarı kartlar: Dk. 24 Sucic, Dk. 60 Modric, Dk. 73 Ivanusec, Dk. 78 Pongracic, Dk. 82 Stanisic, Dk. 90+1 Brozovic (Hırvatistan), Dk. 90+3 Calafiori, Dk. 90+6 Fagioli, Dk. 90+10 Spalletti (Kulübede) (İtalya)



