İtalya İsviçre'yi de geçerek tur atladı

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında İtalya ile İsviçre karşı karşıya geldi.Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı İtalya 3-0 kazandı ve ikide iki yaparak 6 puanla ulaştı ve turnuvada bir üst tura yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.Maça etkili başlayan ve ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü elinde bulunduran İtalya, 26. dakikada Berardi'nin asisti ve Locatelli'nin golüyle maçta öne geçti. İtalya ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.İkinci yarıya da hızlı başlayan İtalyanlar, 52'de bir kez daha Locatelli ile golü bularak skoru 2-0 yaptı. İsviçre oyuncu değişiklikleriyle oyunu çevirmek istese de 89'da sahneye çıkan Immobile skoru 3-0 yaparak maçın skorunu belirledi.İtalya grupta liderliğini koruyarak 6 puana ulaştı ve son maçlar öncesinde bir üst tura çıkmayı garantiledi. İsviçre ise 1 puanda kalarak umutlarını bir sonraki maça taşıdı.A Grubu'ndaki son maçında İtalya Galler ile karşı karşıya gelirken İsviçre ise A Milli Takımımız'la karşılaşacak.