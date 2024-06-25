İtalya'da Spalletti için karar verildi!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre'ye elenen İtalya'da teknik direktör Luciano Spalletti'nin görevinde kalacağı açıklandı.

İtalya'da Spalletti için karar verildi!
EURO 2024'te son 16 turunda İsviçre'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda eden İtalya'da teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceği belli oldu.

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Spalletti'nin geleceğiyle ilgili konuşarak tecrübeli hocayla devam edileceğini ve ona güvendiklerini dile getirdi.

Gravina yaptığı açıklamada, "Gizleyecek bir şeyimi yok ancak sorumluluk almaya devam etmeliyiz. Uzun uzun konuştuk ve bu projeyi yarıda bırakmanın sorunları çözeceğine inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

SPALLETTI'NİN PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz İtalya'nın başına geçen Spalletti, takımının başında 14 maça çıkarken, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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