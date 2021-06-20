İsviçre - Türkiye: İlk 11'ler

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya geliyor.Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayımlanacak.Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyorAy-yıldızlı ekibimizde Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.: Bakü Olimpiyat.: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic.: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber; Embolo, Shaqiri, Seferovic.A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise ay-yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek.Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada, Türkiye'nin galibiyeti halinde, diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay-yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı İsviçre ile 13 yıl sonra tekrar mücadele verecek.İki ülke milli takımları, yarınki maçla tarihlerinde 16. kez karşı karşıya gelecek.Türk Milli Futbol Takımı, İsviçre ile oynadığı 9'u resmi, 6'sı özel 15 maçın 8'ini kazandı, 4'ünü kaybetti ve 3'ünden beraberlikle ayrıldı.Bu maçlarda 21 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise toplam 20 gol gördü.İki ülke milli takımları, son kez EURO 2008 gruplarında karşı karşıya gelmişti.Ay-yıldızlı ekip, ilk yarısını geride kapattığı mücadelenin 58. dakikasında Semih Şentürk'ün golüyle eşitliği yakalamış, 90+2. dakikada ise Arda Turan'ın attığı golle 2-1'lik galibiyete uzanmıştı.Türkiye ile İsviçre A milli futbol takımlarının yaptıkları toplam 15 maçın 9'unu resmi karşılaşmalar oluşturdu.Biri Avrupa Şampiyonası grup aşaması, 2'si Dünya Kupası Eleme Grubu, 4'ü Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu, 2'si de Dünya Kupası Elemeleri play-off baraj maçı olmak üzere geride kalan 9 resmi maçta Türkiye 5, İsviçre ise 2 galibiyet alırken, 2 maç da eşitlikle sonuçlandı.Resmi maçlarda Türkiye 14, İsviçre 10 gol attı.Milliler, İsviçre mücadelesiyle 2021 yılındaki 9. maçına çıkacak.Bu yıl oynadığı 8 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 11 gol gördü.Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, turnuvadaki ikinci maçında da Galler'e 2-0 kaybetti.A Milli Futbol Takımı, İsviçre maçıyla tarihinde 595. kez sahaya çıkacak.Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 318'i resmi, 276'sı özel 594 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 226 yenilgi yaşadı.Ay-yıldızlı ekip, 253'ü deplasmanda, 259'u evinde, 82'si de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 789 gol attı, kalesinde 848 gol gördü.A Milli Takım, bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 594 karşılaşmanın 511'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 594 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.