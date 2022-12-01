İsviçre, Sırbistan'ı yenerek son 16'da

2022 Dünya Kupası G Grubu üçüncü maçında Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geldi.



Stadium 974'te oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı İsviçre 3-2 kazanarak son 16'ya kalmayı başardı.



Maçta İsviçre 20. dakikada Shaqiri'nin golüyle öne geçerken 26'da Mitrovic ve 35'te Vlahovic'in golleriyle Sırbistan skoru 2-1 lehine çevirdi. 44. dakikada sahne alan Breel Embolo maça bir kez daha dengeyi getirdi ve ilk yarı 2-2 sona erdi.



Öte yandan mücadelede zaman zaman gergin anlar çıktı. Hem ilk yarıda, hem de ikinci yarıda iki takım oyuncuları arasında çıkan sert tartışmalar yaşandı.



İkinci yarıya hızlı başlayan İsviçre, Freuler ile öne geçmeyi başardı. Golün ardından Sırbistan atakları olsa da İsviçre maçın geneline hakim olarak galibiyeti elde etti ve son 16'ya kalmayı başardı.



İsviçre, grupta 6 puana yükselirken son 16 turunda ise Portekiz'in rakibi oldu. 2 puanda kalan Sırbistan ise Dünya Kupası'nda grubunu sonuncu tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR



İsviçre, karşılaşmanın ilk dakikası içinde gole yaklaştı. Önce Embolo, sonra da Xhaka'nın yaptığı vuruşlarda kaleci Milinkovic gole izin vermedi.



11. dakikada gelişen Sırbistan atağında Zivkovic'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak direkten döndü.



20. dakikada İsviçre öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Rodriguez, meşin yuvarlağı sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Pavlovic'in uzaklaştırmak istediği topu penaltı noktası civarında Sow kontrol etti. Bu oyuncu, pasını ceza sahası içi sağ çaprazdaki Shaqiri'ye verdi. Xherdan Shaqiri'nin yaptığı sert vuruşta savunmaya da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.



Shaqiri, Dünya Kupası'nda çıktığı 11. maçta 5. golüne imza attı. İsviçreli futbolcu, son 3 Dünya Kupası'nda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından fileleri havalandıran üçüncü isim oldu.



Sırbistan, 26. dakikada beraberliği sağladı. Tadic'in sol çaprazdan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Aleksandar Mitrovic'in uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.



35. dakikada Sırbistan, ikinci golü buldu. Mitrovic'in ara pasında Freuler'in uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Vlahovic, önünde kalan meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazında uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla filelere gönderdi: 2-1.



44. dakikada İsviçre skoru 2-2'ye getirdi. Widmer'in sağ kanatta son çizgiye yakın bir noktada yerden ortasında arka direkte topla buluşan Embolo, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.



48. dakikada İsviçre öne geçti. Shaqiri'nin ceza sahası içine havadan pasında Vargas, topuğuyla Freuler'e şık bir pas verdi. Freuler'in penaltı noktası üzerinde bekletmeden çıkardığı şutta top ağlara gitti: 2-3.



Stat: 974



Hakemler: Fernando Andres Rapallini, Juan Pablo Belatti, Diego Yamil Bonfa (Arjantin)



Sırbistan: Milinkovic, Milenkovic, Veljkovic (Dk. 55 Gudelj), Pavlovic, Zivkovic (Dk. 78 Radonjic), Milinkovic-Savic (Dk. 68 Maksimovic), Lukic, Kostic, Tadic (Dk. 78 Djuricic), Vlahovic (Dk. 55 Jovic), Aleksandar Mitrovic



İsviçre: Kobel, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez, Freuler, Sow (Dk. 69 Fernandes), Xhaka, Shaqiri (Dk. 69 Zakaria), Vargas (Dk. 83 Fassnacht), Embolo (Dk. 90+6 Okafor)



Goller: Dk. 20 Shaqiri, Dk. 44 Embolo, Dk. 48 Freuler (İsviçre), Dk. 26 Aleksandar Mitrovic, Dk. 35 Vlahovic (Sırbistan)



Sarı kartlar: Dk. 15 Widmer, Dk. 34 Vargas, Dk. 90+5 Xhaka, Dk. 90+9 Schar (İsviçre), Dk. 47 Milinkovic-Savic, Dk. 56 Pavlovic, Dk. 66 Rajkovic (Yedek kulübesinde), Dk. 81 Gudelj, Dk. 82 Aleksandar Mitrovic, Dk. 90+5 Milenkovic, Dk. 90+10 Lukic (Sırbistan)



