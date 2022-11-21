İsviçre, Kamerun'u tek golle devirdi!

Dünya Kupası G Grubu 1. hafta maçında İsviçre, Kamerun ile karşı karşıya geldi.



Al Janoub Stadı'nda oynanan maçı İsviçre 1-0 kazandı. İsviçre'ye galibiyeti getiren golü 48. dakikada Breel Donald Embolo kaydetti.



Kamerun asıllı İsviçreli Breel Embolo, attığı gol sonrası sevinmedi.



HARIS SEFEROVIC VE N'KOUDOU DA OYNADI!



Galatasaray'ın İsviçreli yıldızı Haris Seferovic, 72. dakikada Embolo'nun yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Kevin N'Koudou ise 74. dakikada Ekambi'nin yerine oyuna girdi. İki oyuncu da maçta istenen etkiyi yaratamadı.



Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar da maça yedek başladı ve 74. dakikada Bayern Münihli yıldız Choupo Moting'in yerine oyuna girdi. İsviçre'de Türk asıllı oyuncu Eray Cömert de ilk 11'e giremedi. Eray Cömert 90. dakikada oyuna dahil oldu.



İsviçre'nin Türk teknik adamı Murat Yakın, kenarda sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.



MAÇIN ADAMI SOMMER



İsviçre kalecisi Yann Sommer, yaptığı 5 kritik kurtarışla maçın en iyi oyuncusu seçildi.



ROGER MILLA'YA PLAKET!



İsviçre ile Kamerun arasında oynanan karşılaşma öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupalarının en yaşlı golcüsü unvanını sahip Kamerunlu Roger Milla'ya plaket verdi.



Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o ile birlikte maç öncesi sahaya çıkan 70 yaşındaki Milla, Infantino'nun elinden plaketini aldı.



Al Janoub Stadı'ndaki karşılaşmayı 39 bin 89 taraftarın izlediği açıklandı.



Bu sonuçla birlikte İsviçre, grubunda 3 puanla zirveye yerleşti. Kamerun son sırada kaldı. Grubun diğer maçında perşembe günü saat 22.00'de Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.



İsviçre gruptaki bir sonraki maçını Brezilya ile oynayacak. Kamerun ise Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.



