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İsveç, Marek Hamsik'i penaltıyla üzdü!

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İsveç ile Slovakya karşılaştı. İsveç, Forsberg'in penaltısıyla kazandı ve 4 puana yükseldi.

İsveç, Marek Hamsik'i penaltıyla üzdü!
EURO 2020 E Grubu ikinci karşılaşmasında İsveç ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde Gazprom Arena'da oynanan mücadele, İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İsveç, karşılaşmanın ikinci yarısında özellikle Alexander Isak'ın girdiği pozisyonlarla etkili oldu.

Baskılı oyunu sonuç veren İsveç, 75. dakikada penaltı kazandı. Robin Quaison, ceza sahasında kaleci Martin Dubravka'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Emil Forsberg, 77. dakikada penaltı atışını gole çevirerek İsveç'i 1-0 öne geçirdi.

Bu sonucun ardından İsveç, puanını 4'e yükseltti. Slovakya ise 3 puanda kaldı.

İsveç, grubun üçüncü maçında Polonya ile karşılaşacak. Slovakya ise İspanya ile mücadele edecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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