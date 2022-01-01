İşte Sırbistan'ın kadrosu

Sırbistan Milli Takımı'nın, Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.

İşte Sırbistan'ın kadrosu
2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek Sırbistan'ın, kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Dragan Stojkovic'in tercihleri şu isimlerden oluşuyor;

Kaleciler: Vanja Milinkovic-Savic, Predrag Rajkovic, Marko Dmitrovic

Savunma: Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Strahinja Erakovic, Stefan Mitrovic, Milos Veljkovic, Filip Mladenovic, Srdjan Babic.

Orta saha: Sergej Milinkovic-Savic, Ivan Ilic, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimovic, Sasa Lukic, Filip Kostic, Darko Lazovic, Marko Grujic, Andrija Zivkovic, Uros Racic

Hücum: Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Nemanja Radonjic, Filip Djuricic.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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