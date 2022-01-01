İşte Sırbistan'ın kadrosu
Sırbistan Milli Takımı'nın, Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.
2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek Sırbistan'ın, kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Dragan Stojkovic'in tercihleri şu isimlerden oluşuyor;
Kaleciler: Vanja Milinkovic-Savic, Predrag Rajkovic, Marko Dmitrovic
Savunma: Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Strahinja Erakovic, Stefan Mitrovic, Milos Veljkovic, Filip Mladenovic, Srdjan Babic.
Orta saha: Sergej Milinkovic-Savic, Ivan Ilic, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimovic, Sasa Lukic, Filip Kostic, Darko Lazovic, Marko Grujic, Andrija Zivkovic, Uros Racic
Hücum: Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Nemanja Radonjic, Filip Djuricic.
Teknik direktör Dragan Stojkovic'in tercihleri şu isimlerden oluşuyor;
Kaleciler: Vanja Milinkovic-Savic, Predrag Rajkovic, Marko Dmitrovic
Savunma: Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Strahinja Erakovic, Stefan Mitrovic, Milos Veljkovic, Filip Mladenovic, Srdjan Babic.
Orta saha: Sergej Milinkovic-Savic, Ivan Ilic, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimovic, Sasa Lukic, Filip Kostic, Darko Lazovic, Marko Grujic, Andrija Zivkovic, Uros Racic
Hücum: Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Nemanja Radonjic, Filip Djuricic.
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|Ekvador
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|Hollanda
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|3
|Katar
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|4
|Senegal
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