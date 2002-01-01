İşte Dünya Kupası'nın hakem tarihi!

Hakem Ülkesi Kupalar John Langenus Belçika 1930, 34, 38 Ivan Eklind İsveç 1934, 38, 50 Benjamin Griffiths Galler 1950, 54, 58 Arthur Ellis İngiltere 1950, 54, 58 Istvan Zsolt Macaristan 1954, 58, 66 Juan Gardeazabal İspanya 1958, 62, 66 Arturo Yamasaki Peru 1962, 66, 70 Bobby Davidson İskoçya 1962, 70, 74 Kurt Tschenscher Batı Almanya 1966, 70, 74 Ramon Barreto Uruguay 1970, 74, 78 Abraham Klein İsrail 1970, 78, 82 Nicolae Rainea Romanya 1974, 78, 82 Erik Fredriksson İsveç 1982, 86, 90 Jamal Al-Sharif Suriye 1986, 90, 94 Joel Quiniou Fransa 1986, 90, 94 Ali Mohamed Bujsaim Bireşik Arap Emirlikleri 1994, 98, 2002 Oscar Ruiz Kolombiya 2002, 06, 10 Carlos Simon Brezilya 2002, 06, 10 Marco Rodriguez Meksika 2006, 10, 14 Ravshan Irmatov Özbekistan 2010, 14, 18

Dünya Kupası'nın en çok maç yöneten hakemi, Özbek Ravshan Irmatov oldu.Irmatov, kupa tarihinde 2010'da 5, 2014'te 4 ve 2018'de 2 olmak üzere 11 maç yönetti.Arjantinli Nestor Pitana, 2014 (4) ve 2018'de (5) 9 maçta görev yaparak bu alanda ikinci sırada yer aldı.Bu iki ismi, sekizer maçla Fransız Joel Quiniou ve Meksikalı Benito Archundia takip etti.Dünya kupaları başladığından bu yana maç yöneten hakemler içinde en genci 24, en yaşlısı ise 53 yaşında bu fırsatı yakaladı.İspanyol Juan Gardeazabal, henüz 24 yaşından 193 gün almışken 1958 İsveç'te görev aldı ve Dünya Kupası'nda düdük çalan en genç hakem olarak tarihe geçti.Dünya Kupası'nın en yaşlı hakemi ise 1950 Brezilya'da görev alan İngiliz George Reader oldu. Reader, 1950 Dünya Kupası'nda görev yaptığında 53 yaşından 236 gün almıştı.Dünya Kupası tarihinin en çok kırmızı kart gösteren hakemi, Meksikalı Arturo Brizio Carter oldu.Carter, 1994 ABD ve 1998 Fransa'da görev alıp 7 kez kırmızı kartına başvurdu. Meksikalı hakem ABD'de 3, Fransa'da ise 4 kez kırmızı kartını cebinden çıkardı.Dünya Kupası organizasyonunun ilk kırmızı kartını ise Türk hakem Doğan Babacan, 1974 Dünya Kupası'nda gösterdi.Dünya Kupası'nda hakemler, en çok 3 organizasyona katılabildi.