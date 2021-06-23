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İspanya, Slovakya'yı 5-0'la geçti

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, Slovakya'yı bozguna uğrattı ama bu sonuç lider olmalarına yetmedi.

İspanya, Slovakya'yı 5-0'la geçti
EURO 2020 E Grubu'nda Slovakya ile İspanya karşı karşıya geldi. Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan maçta kazanan 5-0'lık skorla İspanya oldu.

Karşılaşmaya baskılı başlayan İspanya, mücadelenin ilk dakikalarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Alvaro Morata'nın 12. dakikadaki penaltı vuruşunu Slovakya kalecisi Martin Dubravka kurtardı.

Penaltıyı kurtaran Dubravka, sonrasında büyük bir hata yaparak kendi kalesine gol attı. İspanya'da Pablo Sarabia'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunda direğe çarpıp havalanan topu kornere çelmek isteyen Dubravka, meşin yuvarlağı yanlışlıkla kendi kalesine doğru yumrukladı ve İspanya, 30. dakikada 1-0 öne geçti.

İspanya'da Gerard Moreno'nun ceza sahası sağ çizgisinden kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Aymeric Laporte, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek 45+3. dakikada İspanya'yı 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede oyunu tamamen kontrolü altında tutan İspanya, 56. dakikada Sarabia, 67. dakikada Ferran Torres, 71. dakikada Juraj Kucka'nın (kendi kalesine) golleriyle rakibini 5-0 yendi.

Slovakya'da Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından İspanya puanını 5'e yükseltti gruptan ikinci  çıktı. Slovakya 3 puanla üçüncü oldu.



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