İspanya penaltılarla yarı finalde!

EURO 2020 çeyrek finalinde İsviçre ile İspanya karşı karşıya geldi. Rusya'daki Gazprom Arena'da oynanan ve 120 dakikası 1-1 sona eren mücadeleyi penaltılarda 3-1 kazanan İspanya yarı finale yükseldi.



İspanya maçın henüz 8. dakikasında Jordi Alba'nın vuruşunda Zakaria'nın kendi kalesine gönderdiği topla öne geçerken, İsviçre 68. dakikada kaptanı Shaqiri'nin ağları sarsmasıyla eşitliği yakaladı.



İsviçre 77. dakikada Freuler'in doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasının ardından 30 dakikalık uzatmalarla birlikte yaklaşık 45 dakika 10 kişi oynamasına rağmen, kalecisi Sommer'in başarılı performansıyla gole izin vermedi.



Penaltılarda İspanya'da Busquets ve Rodri, İsviçre'de ise Schar, Vargas ve Akanji başarılı olamadı ve penaltıları 3-1 kazanan İspanya yarı finale yükseldi.



İspanya yarı finalde Belçika - İtalya maçının galibiyle karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada İspanya, Denis Zakaria'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Jordi Alba, sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. İsviçreli futbolcu Denis Zakaria'ya çarparak kaleciyi yanıltan top ağlara gitti: 0-1.



68. dakikada İspanya savunmasının hatasını değerlendiren İsviçre, eşitliği yakaladı. Xherdan Shaqiri, Remo Freuler'in pasında topu filelere göndererek durumu 1-1'e getirdi.



77. dakikada İsviçre 10 kişi kaldı. Remo Freuler, Gerard Moreno'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Müsabakanın normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.



İsviçre'de Gavranovic atışı gole çevirdi, Schar, Akanji ve Vargas penaltıları kaçırdı.



İspanya'da Olmo, Moreno ve Oyarzabal penaltılarda gol sevinci yaşadı, Busquets ve Rodri ise fileleri havalandıramadı.



