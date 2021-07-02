AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

İspanya penaltılarla yarı finalde!

EURO 2020 çeyrek finalinde İsviçre ile İspanya karşı karşıya geldi, kazananı penaltılar belirledi.

İspanya penaltılarla yarı finalde!
EURO 2020 çeyrek finalinde İsviçre ile İspanya karşı karşıya geldi. Rusya'daki Gazprom Arena'da oynanan ve 120 dakikası 1-1 sona eren mücadeleyi penaltılarda 3-1 kazanan İspanya yarı finale yükseldi.

İspanya maçın henüz 8. dakikasında Jordi Alba'nın vuruşunda Zakaria'nın kendi kalesine gönderdiği topla öne geçerken, İsviçre 68. dakikada kaptanı Shaqiri'nin ağları sarsmasıyla eşitliği yakaladı.

İsviçre 77. dakikada Freuler'in doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasının ardından 30 dakikalık uzatmalarla birlikte yaklaşık 45 dakika 10 kişi oynamasına rağmen, kalecisi Sommer'in başarılı performansıyla gole izin vermedi.

Penaltılarda İspanya'da Busquets ve Rodri, İsviçre'de ise Schar, Vargas ve Akanji başarılı olamadı ve penaltıları 3-1 kazanan İspanya yarı finale yükseldi.

İspanya yarı finalde Belçika - İtalya maçının galibiyle karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada İspanya, Denis Zakaria'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Jordi Alba, sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. İsviçreli futbolcu Denis Zakaria'ya çarparak kaleciyi yanıltan top ağlara gitti: 0-1.

68. dakikada İspanya savunmasının hatasını değerlendiren İsviçre, eşitliği yakaladı. Xherdan Shaqiri, Remo Freuler'in pasında topu filelere göndererek durumu 1-1'e getirdi.

77. dakikada İsviçre 10 kişi kaldı. Remo Freuler, Gerard Moreno'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Müsabakanın normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

İsviçre'de Gavranovic atışı gole çevirdi, Schar, Akanji ve Vargas penaltıları kaçırdı.

İspanya'da Olmo, Moreno ve Oyarzabal penaltılarda gol sevinci yaşadı, Busquets ve Rodri ise fileleri havalandıramadı.

Son Dakika Haberleri
Mikel Oyarzabal: "Yol bitmeyecek gibi geldi"
Unai Simon: "Maçın adamı Yann Sommer'di"
İspanya penaltılarla yarı finalde!
İtalya'da dev maç öncesinde Kovid-19 endişesi
Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
Cüneyt Çakır, Wembley yolcusu
Hamit Altıntop'tan damga vuran EURO 2020 eleştirisi
iddaa tahmini: Belçika - İtalya
iddaa tahmini: İsviçre - İspanya
Belçika - İtalya maçı canlı olarak Tuttur'da
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play