İspanya'nın şampiyonluk yolu!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya, İngiltere'yi 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.



Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı.



İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu.



İspanyollar yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.



Finalde karşısında İngiltere'yi gören İspanya, İngilizleri de yendi ve şampiyon oldu.



İŞTE İSPANYA'NIN KUPA YOLCULUĞU;



B GRUBU: İSPANYA: 3-0 :HIRVATİSTAN



EURO 2024 B Grubu mücadelesinde İspanya, Hırvatistan'ı farklı mağlup etti. Rakibini 3-0'la geçen İspanyollar turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.



B GRUBU: İSPANYA: 1-0 :İTALYA



Almanya'nın ardından gruptan çıkmayı garantileyen ikinci takım İspanya oldu. Matadorlar, dev maçta İtalya'yı tek golle geçti.



B GRUBU: ARNAVUTLUK: 0-1 :İSPANYA



Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda Arnavutluk ile İspanya karşılaştı. Matadorlar, rakibini ilk yarıda bulduğu golle 1 - 0 mağlup etti. Daha önce son 16 turunu garantileyen İspanya grubunu da lider tamamladı. Arnavutluk ise, turnuvaya veda etti.



SON 16 TURU: İSPANYA: 4-1 :GÜRCİSTAN



İspanya, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale adeta gövde gösterisi yaparak çıktı. Matadorlar geriye düştüğü maçta, Gürcistan'ı 4-1 yendi. De La Fuente'nin ekibi böylece, erken final olarak gösterilen eşleşmede ev sahibi Almanya'nın rakibi oldu.



ÇEYREK FİNAL: İSPANYA: 2-1 :ALMANYA



EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde İspanya uzatmalara giden maçta Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.



YARI FİNAL: İSPANYA: 2-1 :FRANSA



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İspanya oldu. Matadorlar, geriye düştüğü yarı final maçında Fransa'yı 2-1 mağlup etti. İspanya'nın ilk golünü kaydeden 16 yaşındaki Lamine Yamal, "Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu" unvanını aldı.







FİNAL: İSPANYA: 2-1 :İNGİLTERE



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya, İngiltere'yi Nico Williams ve Oyarzabal'ın golleriyle 2-1 yenerek dördüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.



