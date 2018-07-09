İspanya, Luis Enrique ile yolları ayırdı

YERİNE DE LA FUENTE GELDİ

İspanya Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmenin faturasını teknik direktör Luis Enrique'ye kesti.Yapılan açıklamada; sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla fesh edildiği duyuruldu. Kararın başkan Luis Rubiales ve sportif direktör Jose Francesco Molina tarafından alındığı ve Luis Enrique'ye iletildiği belirtildi.52 yaşındaki Luis Enrique, İspanya Milli Takım teknik direktörlüğü görevine 9 Temmuz 2018'de getirildi. Barcelona'da Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğu yaşadı.Luis Enrique, EURO2020'de yarı final başarısı yaşasa da 2022 Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sonrası eleştirilerin odağında yer almıştı.İspanya Futbol Federasyonu, Luis Enrique yerine teknik direktör Luis de la Fuente'yi getirdi.De La Fuente, teknik direktörlük kariyerinde 2013-2018 arası İspanya U19, 2018-2022 arası ise İspanya U21'i çalıştırdı.