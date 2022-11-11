İspanya 12 yıl sonra zafer peşinde

Takım O G B M A Y Av. Puan İspanya 8 6 1 1 15 5 10 19 İsveç 8 5 - 3 12 6 6 15 Yunanistan 8 2 4 2 8 8 - 10 Gürcistan 8 2 1 5 6 12 -6 7 Kosova 8 1 2 5 5 15 -10 5

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İspanya Milli Futbol Takımı, 12 yıl sonra turnuvada yeniden zirveye çıkmak istiyor.Almanya, Kosta Rika ve Japonya ile E Grubu'nda yer alan İspanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:Luis Enrique'nin çalıştırdığı İspanya, Avrupa Elemeleri'nde İsveç, Yunanistan, Gürcistan ve Kosova ile B Grubu'nda mücadele etti.Elemelerde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan İspanya, 19 puanla B Grubu'nu lider tamamlayıp, Dünya Kupası'nda oynama hakkı kazandı.Grup maçlarında rakip ağları 15 kez havalandıran Luis Enrique'nin öğrencileri, kalelerinde ise 5 gol gördü.İspanya-Yunanistan: 1-1Gürcistan-İspanya: 1-2İspanya-Kosova: 3-1İsveç-İspanya: 2-1İspanya-Gürcistan: 4-0Kosova-İspanya: 0-2Yunanistan-İspanya: 0-1İspanya-İsveç: 1-0İspanya, çoğunluğunu Barcelona'da forma giyen oyuncuların oluşturduğu yıldız isimlerle dolu kadrosuyla 2008, 2010 ve 2012'de elde ettiği başarılı günlerine dönmenin hayalini kuruyor.Genç oyuncuların yer aldığı kadrosuyla EURO 2020'de yarı finale kadar yükselerek dikkat çeken İspanya, Katar 2022'de de iz bırakmak istiyor.Dünya ve Avrupa şampiyonluğu apoletleri bulunan Sergio Busquets ile Jordi Alba gibi iki önemli ismin tecrübesine güvenen İspanya, Dünya Kupası'nda Pedri, Gavi ve Ferran Torres gibi genç oyuncularının ekstra performansıyla başarı kovalayacak.Dünya Kupası geçmişiİspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 15 kez katıldı.Organizasyon tarihinde 63 maç yapan İspanya, bu maçlardan 30'unu kazandı, 15'inden beraberlikle ve 18'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son 11 turnuvanın tamamına katılan İspanya, Dünya Kupası tarihi boyunca 99 gol attı, kalesinde 72 gol gördü.1934 - Çeyrek final1950 - Dördüncülük1962 - Grup aşaması1966 - Grup aşaması1978 - Grup aşaması1982 - İkinci tur1986 - Çeyrek final1990 - Son 16 turu1994 - Çeyrek final1998 - Grup aşaması2002 - Çeyrek final2006 - Son 16 turu2010 - Şampiyon2014 - Grup aşaması2018 - Son 16 turuİspanya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:19.00 İspanya-Kosta Rika (Al Thumama Stadı-Doha)22.00 İspanya-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)22.00 Japonya-İspanya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)