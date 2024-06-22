İsmail Yüksek'ten sakatlık açıklaması!

A Milli Takım'da İsmail Yüksek, Portekiz karşılaşması sonrası konuştu.

İsmail Yüksek'ten sakatlık açıklaması!
A Milli Takım'da İsmail Yüksek, Portekiz mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Yüksek, "Çok üzücü mağlubiyet oldu. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Büyük bir takıma karşı oynadık ama kendi hatalarımızdan goller yedik. Ders çıkartacağız. Amacımız gruptan çıkmak, önümüzdeki maç bunu başarmak istiyoruz." dedi.

Sakatlığıyla ilgili konuşan başarılı orta saha oyuncusu, "Açık konuşmak gerekirse şanssız bir sakatlık yaşadım. 60 gündür oynamıyordum. Şu an kendimi iyi hissediyorum, hocamız sonradan girmemin daha mantıklı olduğunu söyledi. Ben de mantıklı buldum ve saygı duydum. Hocamızın aksine bir şey söylemek doğru olmaz. Üçüncü maçta inşallah daha fazla süre bulurum." sözlerini sarf etti.

İsmail Yüksek, son olarak, "Bu ülkeye çok güzel maçlar izlettik. Mücadele edebildiğimiz zaman iyi sonuçlar aldığımız gösterdik. iyi mücadele etmediğimizde sonuç gelmiyor. Bu da öyle bir maç oldu. Geçmişteki mücadelemizi tekrar göstereceğiz ve inşallah gruptan çıkacağız." diye konuştu.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
Son Dakika Haberleri
Hamit Altıntop:
Hamit Altıntop: "Son 16'ye kalacağız"
Edward Iordanescu:
Edward Iordanescu: "Çıkacak kaliteye sahibiz"
EURO 2024 grup aşamasında son maçlar başlıyor
EURO 2024 grup aşamasında son maçlar başlıyor
Arda Güler
Arda Güler'den Montella için paylaşım!
Belçika, EURO 2024
Belçika, EURO 2024'teki ilk galibiyetini aldı!
Sporx Anasayfasına Dön