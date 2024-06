İrfan Can Kahveci: 'Çok iyi analiz ettik'

Avrupa Şampiyonası F Grubu üçünü maçında Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım'da yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.



Çekya eşleşmelerinin efsanevi olduğunu söyleyen İrfan Can, "Çekya eşleşmesi efsanevi bir eşleşme. Akılda en çok kalan maç tabii ki de EURO 2008. Hep geriden geldiğimiz maçlar vardı EURO 2008'de çok güzel bir maçtı. O zamanlar daha çocuktum ve burada oynamanın hayalini kurardım. Şu anda buradayız ve oldukça gururluyuz." ifadelerini kullandı.



Çekya'yı çok iyi analiz ettiklerini söyleyen İrfan Can Kahveci, "Biz Çekya'yı analiz ettik ama konuşmamayı tercih ederim. Hem videolu analizlerden çok iyi hazırlandık hem de antrenmanlarda uygulamalı bir şekilde çalıştık. Eksik yönlerinden çalışmak için çaba sarf edeceğiz." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Maçta süre almam durumunda gol atmayı tabii ki de isterim. EURO 2008'de, Nihat Kahveci'nin golleri vardı EURO 2024'te de bir Kahveci daha golü olsun isterim.