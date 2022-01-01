İran, Galler'in son saniyede yıktı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda B Grubu'nun ikinci maçları başlarken Robert Page'in ekibi Galler ile Carlos Queiroz'un yönetimindeki İran karşı karşıya geldi.



Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İran 2-0 kazanırken galibiyet golleri 90+8'de Rouzbeh Cheshmi ve 90+11'de Ramin Rezaeian'dan geldi. Galler kalecisi Wayne Hennessey, 86. dakikada Mehdi Taremi'ye yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve 2022 Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartını görmüş oldu.



GARETH BALE'DAN REKOR



İran maçı ile birlikte Galler Milli Takımı ile 110. resmi maçına çıkan 33 yaşındaki yıldız oyuncu Gareth Bale, Chris Gunter'ı geride bırarak Galler Milli Takımı ile en fazla maça çıkan oyuncu oldu.



Bu sonuçla birlikte gruptaki ilk maçında ABD ile 1-1 berabere kalan Galler 1 puanda kalırken, ilk maçında İngiltere'ye 6-2 mağlup olan İran 3 puana ulaşmış oldu. Grubun son maçında Galler, İngiltere ile karşılaşırken İran, ABD ile mücadele edecek.



