İngiltere'nin golcü yıldızı Harry Kane'den Dünya Kupası yorumu!

2018 FIFA Dünya Kupası'nda attığı gollerle İngiltere'yi sırtlayan yıldız golcü Harry Kane, 2-0 mağlup oldukları Belçika karşılaşması sonrası Dünya Kupası'nı değerlendirdi.



24 yaşındaki yıldız golcü sözlerine yeniden 20 yıl yarı final için beklemek istemediklerini dile getirdi ve ''Bu maç hala geliştirmemiz gereken yönlerimiz olduğunu gösterdi. Gelişmeye de devam edeceğiz. Bir yarı final için yine 20 yıl beklemek istemiyoruz.'' dedi.



Kupa boyunca 6 gol atarak İngiltere'yi sırtlayan ancak son maçlarda skor bulmakta zorlanan yıldız golcü özeleştiri yaptı ve, ''Gruplarda iyi bir performans gösterdim ama son maçlarda gol atamadım. Eğer Altın Ayakkabı'yı kazanırsam bu benim içim büyük gurur olacak.'' ifadelerini kullandı.



