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İngiltere ve Galler, grubun son maçında karşı karşıya!
2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ve Galler, B Grubu'ndaki son maçlarında salı günü karşı karşıya gelecek.
2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ve Galler, B Grubu'ndaki son maçlarında salı günü karşılaşacak.
Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kaldı.
Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu.
İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var.
Yarınki karşılaşmayı İngiltere kazandığı takdirde gruptan çıkacak. Grupta eksi 2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.
Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kaldı.
Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu.
İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var.
Yarınki karşılaşmayı İngiltere kazandığı takdirde gruptan çıkacak. Grupta eksi 2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.
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|Takımlar
|O
|G
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|Av.
|P
|1
|Hollanda
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|1
|0
|3
|1
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|4
|2
|Ekvador
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|3
|Senegal
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Katar
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0