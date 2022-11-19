İngiltere ve Galler'den FIFA'ya meydan okuma!
İngiltere ve Galler Milli Takımları, Dünya Kupası'nda "One Love" pazubandlarıyla FIFA'ya meydan okumayı planlıyor.
İngiltere ve Galler Milli Takımları, Katar'daki Dünya Kupası'nda FIFA'ya meydan okumaya hazırlanıyor.
İki takımın kaptanları Harry Kane ve Gareth Bale, Dünya Kupası sırasında FIFA'nın yasaklamasına rağmen "One Love" kaptanlık pazubandlarıyla maçlara çıkacak.
FIFA, Katar'daki kupa öncesi kaptanlardan her maçta farklı bir kaptanlık bandı takmalarını istemişti. Kurul, takılacak pazubandlarda "Futbol dünyayı birleştiriyor", "Yemeğini paylaş" ve "Harekete geç" gibi sosyal mesajlar içeren mesajlar yer almasını talep ediyor.
Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, konuyla ilgili gelen soruya, "Takılacak pazubantlar konusunda net düzenlemelerimiz var. Evrensel konularda farklı kampanyalarımız var ve herkesin uyabileceği konuları seçmemiz gerekiyor. Bu bizim için önemli bir konu" ifadelerini kullandı.
KURAL NE DİYOR?
FIFA, maç ekipmanları kuralında geçen ifadeler şu şekilde;
"Kullanılan eşyalar, FIFA'nın; tehlikeli, saldırgan veya uygunsuz olduğunu düşündüğü siyasi, dini veya kişisel sloganlar, ifadeler veya görüntüler içermesi durumunda, kontrol edilen herhangi bir alanda giyilemez ve kullanılamaz."
HOLLANDA VE DANİMARKA'DAN DESTEK
Hollanda Futbol Federasyonu da, kaptanlarının turnuvada "One Love" kol bandıyla sahada olacağını açıkladı. Hollanda'nın yanı sıra Danimarka'nın kaptanları da aynı davranışı sergileyeceğini duyurdu.
İki takımın kaptanları Harry Kane ve Gareth Bale, Dünya Kupası sırasında FIFA'nın yasaklamasına rağmen "One Love" kaptanlık pazubandlarıyla maçlara çıkacak.
FIFA, Katar'daki kupa öncesi kaptanlardan her maçta farklı bir kaptanlık bandı takmalarını istemişti. Kurul, takılacak pazubandlarda "Futbol dünyayı birleştiriyor", "Yemeğini paylaş" ve "Harekete geç" gibi sosyal mesajlar içeren mesajlar yer almasını talep ediyor.
Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, konuyla ilgili gelen soruya, "Takılacak pazubantlar konusunda net düzenlemelerimiz var. Evrensel konularda farklı kampanyalarımız var ve herkesin uyabileceği konuları seçmemiz gerekiyor. Bu bizim için önemli bir konu" ifadelerini kullandı.
KURAL NE DİYOR?
FIFA, maç ekipmanları kuralında geçen ifadeler şu şekilde;
"Kullanılan eşyalar, FIFA'nın; tehlikeli, saldırgan veya uygunsuz olduğunu düşündüğü siyasi, dini veya kişisel sloganlar, ifadeler veya görüntüler içermesi durumunda, kontrol edilen herhangi bir alanda giyilemez ve kullanılamaz."
HOLLANDA VE DANİMARKA'DAN DESTEK
Hollanda Futbol Federasyonu da, kaptanlarının turnuvada "One Love" kol bandıyla sahada olacağını açıkladı. Hollanda'nın yanı sıra Danimarka'nın kaptanları da aynı davranışı sergileyeceğini duyurdu.
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