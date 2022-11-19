İngiltere ve Galler'den FIFA'ya meydan okuma!

İngiltere ve Galler Milli Takımları, Katar'daki Dünya Kupası'nda FIFA'ya meydan okumaya hazırlanıyor.İki takımın kaptanları Harry Kane ve Gareth Bale, Dünya Kupası sırasında FIFA'nın yasaklamasına rağmen "One Love" kaptanlık pazubandlarıyla maçlara çıkacak.FIFA, Katar'daki kupa öncesi kaptanlardan her maçta farklı bir kaptanlık bandı takmalarını istemişti. Kurul, takılacak pazubandlardavegibi sosyal mesajlar içeren mesajlar yer almasını talep ediyor.Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, konuyla ilgili gelen soruyaifadelerini kullandı."Kullanılan eşyalar, FIFA'nın; tehlikeli, saldırgan veya uygunsuz olduğunu düşündüğü siyasi, dini veya kişisel sloganlar, ifadeler veya görüntüler içermesi durumunda, kontrol edilen herhangi bir alanda giyilemez ve kullanılamaz."Hollanda Futbol Federasyonu da, kaptanlarının turnuvadakol bandıyla sahada olacağını açıkladı. Hollanda'nın yanı sıra Danimarka'nın kaptanları da aynı davranışı sergileyeceğini duyurdu.